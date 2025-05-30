На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Джеки Чан вдохновил олимпийского чемпиона из России пойти в единоборства

Тхэквондист Храмцов рассказал, что Джеки Чан вдохновил его на занятия спортом
close
Анна Крестовская

Первый в истории российского спорта олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов рассказал в интервью «Газете.Ru», как актер Джеки Чан вдохновил его на занятия единоборствами в детстве.

«Джеки Чан вдохновил меня заниматься спортом, но я никогда по нему не фанател. На данный момент я особо не слежу за его творчеством, но, если выходит какой-то фильм с его участием, мне было бы интересно его посмотреть», — рассказал Храмцов.

Тхэквондист отметил, что его любовь к единоборствам возникла благодаря многим актерам, которые снимались в популярных боевиках его детства.

«Все актеры того времени, которые снимались в фильмах о боевых искусствах, мотивировали меня заниматься единоборствами. До сих пор пересматриваю фильм «Кровавый спорт» с Жан-Клодом Ван Даммом», — отметил спортсмен.

27-летний Храмцов из села Советское Курганской области смог стать чемпионом Игр в Токио — 2020, чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

Ранее олимпийский чемпион раскрыл, как пережил отстранение от турниров: «Очень обидно».

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами