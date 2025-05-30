Джеки Чан вдохновил олимпийского чемпиона из России пойти в единоборства

Тхэквондист Храмцов рассказал, что Джеки Чан вдохновил его на занятия спортом

Первый в истории российского спорта олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов рассказал в интервью «Газете.Ru», как актер Джеки Чан вдохновил его на занятия единоборствами в детстве.

«Джеки Чан вдохновил меня заниматься спортом, но я никогда по нему не фанател. На данный момент я особо не слежу за его творчеством, но, если выходит какой-то фильм с его участием, мне было бы интересно его посмотреть», — рассказал Храмцов.

Тхэквондист отметил, что его любовь к единоборствам возникла благодаря многим актерам, которые снимались в популярных боевиках его детства.

«Все актеры того времени, которые снимались в фильмах о боевых искусствах, мотивировали меня заниматься единоборствами. До сих пор пересматриваю фильм «Кровавый спорт» с Жан-Клодом Ван Даммом», — отметил спортсмен.

27-летний Храмцов из села Советское Курганской области смог стать чемпионом Игр в Токио — 2020, чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

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