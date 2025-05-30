«Очень обидно»: олимпийский чемпион раскрыл, как пережил отстранение от турниров

Первый в истории российского спорта олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов рассказал в интервью «Газете.Ru», что долгое время не мог смотреть международные соревнования, когда россиян отстранили от выступлений после начала спецоперации на Украине.

«В 2022 году, когда нас отстранили, около года не смотрел никакие выступления. Мне было очень обидно, я не понимал, почему одни спортсмены на Олимпиаде, а мы нет. Сейчас мой пыл поутих, я спокойно могу смотреть эти соревнования», — рассказал Храмцов.

Тхэквондист рассказал, что внимательно следил за соревнованиями на Олимпийских играх — 2024 в Париже, где болел за своих друзей из других стран.

«Мне было действительно интересно, потому что это мой вид спорта, потому что это Олимпиада. По моему мнению, все прошло на высшем уровне. Все спортсмены показали свое мастерство, но не хватало самой сильной команды — из России», — подчеркнул Храмцов.

Олимпийский чемпион отметил, что был очень рад за российских атлетов из других видов спорта, которых все-таки допустили до Игр в нейтральном статусе. Также он отказался осуждать бывших россиян, которые перешли в другие сборные, чтобы получить шанс выступить на Олимпиаде.

«Был рад за всех наших спортсменов, которые показали результат. Были россияне, легионеры, которые состязались за другие страны — я их ни в коем случае не сужу, это их выбор. Как спортсмен я понимаю, что это Олимпиада, другого шанса там выступить может не быть. Я рад, что у них был шанс и они смогли завоевать медаль», — отметил Храмцов.

Ранее олимпийский чемпион из России отказался приезжать на Игры в США.