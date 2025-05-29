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Спорт
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Олимпийский чемпион из России отказался приезжать на Игры в США

Тхэквондист Храмцов заявил, что не будет пытаться попасть на Игры в США
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Анна Крестовская

Первый в истории российского спорта олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов рассказал в интервью «Газете.Ru», что не планирует даже пытаться пройти отбор на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе 2028 года.

В прошлом году никого из российских тхэквондистов без объяснения причин не допустили на Олимпийские игры в Париже — 2024, несмотря на то, что они завоевали квоты по спортивному принципу. Спортсмены не прошли дополнительную проверку специальной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК).

«Недопуск на Олимпийские игры в Париж был колоссальным ударом. Мы тренировались весь цикл, у нас была цель стать олимпийскими чемпионами. У нас — четверых спортсменов — эту мечту просто отняли. С полной уверенностью могу сказать, что не готов тратить еще четыре года, чтобы опять не поехать на Олимпиаду», — заявил Храмцов.

Олимпийский чемпион отметил, что вместо участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе планирует активно развивать спорт в России. В частности, Храмцов провел масштабный открытый турнир для юных тхэквондистов на свои призы.

«Детям было очень интересно — открытый турнир, в котором участвовало 12 регионов, 450 спортсменов, высококвалифицированные судьи, гости, спонсоры. Надеюсь, что в будущем турнир станет всероссийским, международным и мы сможем показывать действительно крутое и зрелищное тхэквондо — это моя цель», — заявил Храмцов.

Ранее олимпийский чемпион рассказал, как WADA отняло у него мечту.

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