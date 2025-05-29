Олимпийский чемпион рассказал, как WADA отняло у него мечту

Тхэквондист Храмцов заявил, что ему не хватало флага и гимна России на Олимпиаде

Первый в истории российского спорта олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов рассказал в интервью «Газете.Ru», что не смог исполнить мечту каждого спортсмена — слышать гимн своей страны на пьедестале после победы.

На Играх в Токио — 2020 спортсмены были вынуждены выступать в нейтральном статусе — без российского флага и гимна. Такие санкции наложило на российский спорт Всемирное антидопинговое агентство (WADA) из-за допинговых скандалов.

В честь победы Храмцова на Олимпиаде звучал не гимн России, а фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

«И флаг, и гимн — мощнейшая мотивация на любых международных стартах, — отметил Храмцов. — Это мечта каждого спортсмена — выиграть Олимпиаду и, заняв место на пьедестале, слушать гимн нашей страны и видеть, как на первое место поднимается наш флаг. Это то, ради чего я выступаю всю жизнь, — я бьюсь за свою страну, за свою родину, за свой город, своих близких. Флаг и гимн — действительно очень важная составляющая любой победы».

Олимпийский чемпион также вспомнил, что исполнил свое детское обещание и подарил отцу машину, которую государство вручило ему за победу на Играх-2020.

«Отец мне еще в детстве говорил, когда я занимался каратэ: «Вот станешь чемпионом — подаришь мне машину». И, слава богу, я смог осуществить его желание», — рассказал Храмцов.

Ранее россиянин раскрыл, как выиграл Олимпиаду со сломанной рукой.