Россиянин раскрыл, как выиграл Олимпиаду со сломанной рукой

Первый в истории российского спорта олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов рассказал в интервью «Газете.Ru», как разгромно победил всех соперников на Играх в Токио — 2020 со сломанной рукой.

Спортсмен получил повреждение руки уже в первом поединке, но это не помешало ему одержать итоговую победу.

«Я не скрывал, что у меня сломана рука, но и не говорил об этом открыто, хотя все могли видеть, что я ее тейпировал, прикладывал к ней лед. Можно было расценить эти действия как обычные при ушибе. Тогда я думал так: если даже в сломанную руку будут бить, хуже уже не будет», — рассказал Храмцов.

Олимпийский чемпион отметил, что на Олимпиаде в Токио у него не было доктора и массажиста, так как сборной России не дали квоты на данных специалистов. Храмцову пришлось справляться с неприятными ощущениями в сломанной руке без обезболивающих.

«Когда я сломал руку, у меня не было никаких препаратов: только тейп, который я привез с собой, и лед — он был у всех в доступе. Не знаю, почему не дали квоты на доктора и массажиста, возможно, тогда не верили в тхэквондо. Но меня это мотивировало еще больше: когда в тебя не верят, когда все дается сложно, слаще вкус победы», — подчеркнул Храмцов.

Российский спортсмен вспомнил, что ему предлагал помощь даже соперник — тхэквондист Леаль Шарбати из Иордании, которого сопровождала на Играх целая команда — тренер, который держит лапы, массажист, доктор и отдельный человек, который занимался тейпированием.

Храмцов приехал на Игры только вдвоем со своим тренером. Тем не менее он поблагодарил соперника и отказался от помощи.

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