Рублев пожаловался на плотный календарь в теннисе

Российский теннисист Андрей Рублев пожаловался на плотный календарь, передает «Советский спорт».

«Нужно быть как Синнер или Алькарас, которые выигрывают «Мастерсы» и могут себе позволить два-три турнира пропустить. Другим же игрокам приходится играть чуть ли не каждую неделю. Это выматывает», — сказал Рублев.

29 мая Рублев вышел в третий круг «Ролан Гаррос». Во втором круге россиянин обыграл Адама Уолтона из Австралии.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 26 минут, завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:1, 7:6 (7:5).

Следующим соперником Рублева станет француз Артур Фис, который в пяти сетах обыгравший испанца Хауме Муньяра — 7:6, 7:6, 2:6, 0:6, 6:4.

В первом раунде соревнований Андрей Рублев в четырех сетах справился с представителем Южной Африки Ллойдом Джорджем Харрисом — 6:4, 4:6, 6:3, 6:1.

Ранее теннисистка Надежда Петрова назвала французских болельщиков проблемой для Рублева.