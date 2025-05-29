На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Рублев пожаловался на плотный календарь в теннисе

Российский теннисист Рублев пожаловался на плотный календарь
close
Fabian Bimmer/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев пожаловался на плотный календарь, передает «Советский спорт».

«Нужно быть как Синнер или Алькарас, которые выигрывают «Мастерсы» и могут себе позволить два-три турнира пропустить. Другим же игрокам приходится играть чуть ли не каждую неделю. Это выматывает», — сказал Рублев.

29 мая Рублев вышел в третий круг «Ролан Гаррос». Во втором круге россиянин обыграл Адама Уолтона из Австралии.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 26 минут, завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:1, 7:6 (7:5).

Следующим соперником Рублева станет француз Артур Фис, который в пяти сетах обыгравший испанца Хауме Муньяра — 7:6, 7:6, 2:6, 0:6, 6:4.

В первом раунде соревнований Андрей Рублев в четырех сетах справился с представителем Южной Африки Ллойдом Джорджем Харрисом — 6:4, 4:6, 6:3, 6:1.

Ранее теннисистка Надежда Петрова назвала французских болельщиков проблемой для Рублева.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами