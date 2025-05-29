Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг «Ролан Гаррос».

Во втором круге россиянин обыграл Адама Уолтона из Австралии.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 26 минут, завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:1, 7:6 (7:5).

Следующим соперником Рублева станет француз Артур Фис, который в пяти сетах обыгравший испанца Хауме Муньяра — 7:6, 7:6, 2:6, 0:6, 6:4.

В первом раунде соревнований Андрей Рублев в четырех сетах справился с представителем Южной Африки Ллойдом Джорджем Харрисом — 6:4, 4:6, 6:3, 6:1. В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее украинская теннисистка пожаловалась на россиянок.