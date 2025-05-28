Призер ОИ: Рублеву предстоит играть против французской публики

Российскому теннисисту Андрею Рублеву в третьем круге Открытого чемпионата Франции предстоит играть не только против соперника Артура Фиса, но и против местной публики, которая будет поддерживать своего спортсмена. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила бронзовый призер Олимпиады — 2012 в Лондоне, экс третья ракетка мира, основатель детской теннисной школы Надежда Петрова.

«Рублев может попасть в третьем круге на нового местного любимчика Артура Фиса. Очень тяжело играть против соперника и против публики. Дальше у Андрея первый сеяный Синнер. Это, конечно, тяжелая сетка», — констатировала Петрова.

В первом раунде соревнований Андрей Рублев в четырех сетах справился с представителем Южной Африки Ллойдом Джорджем Харрисом — 6:4, 4:6, 6:3, 6:1. Его следующим соперником будет австралиец Адам Уолтон, эта игра состоится в четверг, 29 мая. В случае успешного выступления в третьем круге Рублев сойдется с победителем противостояния между французом Артуром Фисом и испанцем Хауме Мунаром.

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