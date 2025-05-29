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«Сложно понять его логику»: экс-тренер «Спартака» о Губерниеве

Экс-тренер «Спартака» Гладилин назвал Губерниева шоуменом-комментатором
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Пресс-служба ТНТ

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин признался, что не понимает логику журналиста Дмитрия Губерниева, заявившего, что подмосковные «Химки», не прошедшие лицензирование, не нужны Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Губерниев – это шоумен-комментатор. Сложно понять его логику, я комментировать его слова не могу. Во всех видах спорта он разбирается, начиная от горных лыж, политики, в футболе он тоже разбирается. Это уникальный человек! Так что обсуждать этого человека сложно, он владеет всеми темами!» — заявил он.

Изначально СМИ сообщали, что клуб обанкротился и прекратит свое существование. Было указано, что всех футболистов и работников клуба попросили написать заявления об увольнении по собственному желанию. Футболисты окажутся в статусе свободных агентов и не получат выплаты по долгам, поскольку руководство отказывается выплачивать задолженности после отказа клубу в лицензировании. Позднее в самом клубе эту информацию опровергли.

24 мая стало известно, что «Химки», новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в РПЛ. 28 мая РФС окончательно отказал подмосковному клубу в апелляции. «Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место. «Черноморец» в Первой лиге занял третье место, а «СКА-Хабаровск» — шестое.

Место «Химок» в высшем дивизионе займет другой клуб РПЛ.

Ранее бразилец из «Зенита» назвал уровень чемпионата России высоким.

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