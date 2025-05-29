«Исключено»: названа причина, по которой «Зенит» не назначит Карпина

Российский комментатор Геннадий Орлов заявил, что «Зенит» не будет рассматривать кандидатуру Валерия Карпина на пост главного тренера команды из-за того, что он не популярен в Санкт-Петербурге. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Карпин в «Зените» — это исключено. Из-за того, что Карпин (смеется)! Он не популярен в Петербурге, и в том числе у руководства. Точно знаю, что никогда этот вопрос даже не обсуждался. А это связано и с его характером, и со «Спартаком», и со всем прочим», — заявил он.

25 мая в СМИ сообщили, что главный тренер сборной России Карпин может занять аналогичную должность в петербургском «Зените» в случае возвращения в клуб генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максима Митрофанова. Однако в самом клубе позднее эту информацию опровергли.

С 2018 года «Зенит» тренирует Сергей Семак. Вместе с ним петербургский клуб шесть раз подряд выигрывал Российскую премьер-лигу (РПЛ).

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в РПЛ, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти.

Ранее стало известно, когда Карпина представят тренером «Динамо».