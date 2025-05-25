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Карпин может возглавить «Зенит»

Тренер Карпин может возглавить «Зенит» в случае возвращения Митрофанова в клуб
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин может занять аналогичную должность в петербургском «Зените» в случае возвращения в клуб генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максима Митрофанова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Издание отмечает, что «Зенит» не исключает возвращения Митрофанова в высоком статусе, несмотря на то, что он сам опроверг свое назначение в клуб.

«При таком раскладе возможно назначение на пост главного тренера Валерия Карпина. У них сложились хорошие отношения. Немаловажно, что Карпин сможет чаще видеться с семьей. Жена и дети в Таллине, добираться туда из Питера проще», — указал источник.

С 2018 года «Зенит» тренирует Сергей Семак. Вместе с ним петербургский клуб шесть раз подряд выигрывал Российскую премьер-лигу (РПЛ).

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в РПЛ, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти.

Ранее Карпин призвал не винить футболистов из-за высоких зарплат.

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