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«Зенит» сделал заявление по поводу назначения Карпина

«Зенит» не намерен назначать Карпина на пост главного тренера вместо Семака
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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Петербургский «Зенит» не намерен делать кадровые перестановки и увольнять главного тренера Сергея Семака, чтобы назначить на его место наставника сборной России Валерия Карпина. Об этом со ссылкой на пресс-службу команды пишет Metaratings.ru.

«Нет. Митрофанов в «Зенит» не возвращается. Что касается Карпина, мы слышали, что он ведет переговоры с «Динамо», но никак не с «Зенитом». У нас есть тренер! Заявляем официально: никаких кадровых изменений в клубе не планируется и не будет!» — заявили в клубе.

До этого в СМИ появилась информация, что Карпин может занять пост главного тренера в петербургском «Зените» в случае возвращения в клуб генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максима Митрофанова.

С 2018 года «Зенит» тренирует Сергей Семак. Вместе с ним петербургский клуб шесть раз подряд выигрывал Российскую премьер-лигу (РПЛ).

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в РПЛ, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти.

Ранее стало известно, когда «Динамо» хочет назначить Карпина главным тренером.

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