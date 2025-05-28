Путин заявил о важности продвижения информации об адаптивных видах спорта

Президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта заявил о важности информационной работы в адаптивных видах спорта, в том числе и через портал «Госуслуги». Его слова передает РИА Новости.

«Нужно не только увеличить количество телетрансляций, но и больше разъяснять людям – причем в каждом регионе, городе, где они могут заниматься спортом, где открыты секции или группы, как туда записаться. Для тех, кто хочет заниматься самостоятельно, кому затруднительно посещать спортзалы, следует предусмотреть методическое сопровождение, видеоуроки», — заявил он.

Адаптивные виды спорта – это спортивные дисциплины, адаптированные для людей с ограниченными возможностями здоровья. Они охватывают широкий спектр видов спорта, включая легкоатлетические дисциплины, плавание, баскетбол на колясках, шахматы.

Также Путин заявил о необходимости повысить выплаты для российских паралимпийцев за победы, которых они добиваются на международных турнирах.

Ранее клуб РПЛ лишился тренера после поражения в стыковом матче.