Названы причины, из-за которых «Зенит» не должен увольнять Семака

Бывший президент московского «Спартака» и экс-глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Юрий Заварзин заявил, что петербургский «Зенит» совершит ошибку, если уволит главного тренера Сергея Семака. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Все годы, которые он приводил «Зенит» к чемпионству России шесть раз, это был большой труд, потому что не очень просто было работать с игроками, которые были талантливыми, но им тоже надо было управлять, и это только одна сторона медали. А вторая — это концепция игры, которая просматривалась у команды», — подчеркнул он.

Семак тренирует «Зенит» с 2018 года. Вместе с ним петербургский клуб шесть раз подряд выигрывал РПЛ.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в РПЛ, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. В финале Кубка России армейский клуб сыграет с «Ростовом».

Ранее Семак ответил на вопрос о своем будущем в «Зените».