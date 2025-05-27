Семак ответил на вопрос о своем будущем в «Зените»

Семак о своем будущем в «Зените»: оценивать результаты будет руководство клуба

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о своем будущем в команде, отметив, что оценивать результаты будет руководство клуба, передают «Известия».

«У меня действующий контракт с «Зенитом». А оценивать результаты сезона будет руководство клуба. У нас не получилось выиграть чемпионат, но считаю, что играли мы лучше, чем в прошлом сезоне», — сказал Семак.

Семак тренирует «Зенит» с 2018 года. Вместе с ним петербургский клуб шесть раз подряд выигрывал РПЛ.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в РПЛ, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. В финале Кубка России ЦСКА сыграет с «Ростовом».

Ранее «Зенит» сделал заявление по поводу назначения Валерия Карпина.