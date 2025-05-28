«Химки» выпустили заявление об исключении из РПЛ

«Химки» выпустили заявление после отказа в апелляции невыдачи лицензии РФС

Пресс-служба футбольного клуба «Химки» выпустила заявление после отказа в апелляции решения о невыдаче лицензии Российского футбольного союза (РФС), необходимой для выступления в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

Клуб заявил, что сожалеет о невозможности сыграть в новом сезоне РПЛ из-за бюрократических процедур.

«К сожалению, «Химки» не примут участия в новом сезоне РПЛ. Сожалеем, что нефутбольные критерии возобладали над правом остаться в элите российского футбола, завоеванным нами по спортивному принципу в честной борьбе», — заявили в клубе.

24 мая стало известно, что «Химки», новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в РПЛ. 28 мая РФС окончательно отказал подмосковному клубу в апелляции.

«Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место. «Черноморец» в Первой лиге занял третье место, а «СКА-Хабаровск» — шестое.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал исключение «Химок» из РПЛ здравым смыслом.