«А потом посасывал карамельки»: игрока «Зенита» подвергли критике

Быстров: Глушенков забил пять мячей в двух матчах, а потом посасывал карамельки

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров в шоу «О, Родной Футбол!» подверг критике полузащитника петербургской команды Максима Глушенкова, заявив, что тот растворился во второй части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Куда Глушенков делся? Он растворился. Сыграл два матча, забил пять мячей и начинает всем рассказывать… Это приводит к тому, что сидишь и посасываешь карамельки», — сказал Быстров.

В нынешнем сезоне Глушенков отыграл 20 матчей за «Зенит», в который перешел летом 2024 года из московского «Локомотива», и забил девять мячей. В 2025 году он отличился всего один раз. В первой части сезона он пропустил несколько матчей из-за травм.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в РПЛ, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. В финале Кубка России армейский клуб сыграет с «Ростовом».

Ранее стало известно, думал ли «Зенит» над увольнением Сергея Семака.