Стало известно, думал ли «Зенит» над увольнением Семака

Российский комментатор Геннадий Орлов заявил, что в петербургском «Зените» не думали об увольнении главного тренера команды Сергея Семака после второго места в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Ни у кого даже не возникало сомнений на этот счет. Человек шесть раз подряд берет золото и всего на одно очко отстает от чемпиона в седьмом сезоне. Убрать тренера в такой ситуации — весь мир хохотать будет. Еще в ленинской работе была прекрасная формулировка: шаг назад — два вперед», — отметил он.

Семак тренирует «Зенит» с 2018 года. Вместе с ним петербургский клуб шесть раз подряд выигрывал РПЛ.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в РПЛ, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. В финале Кубка России армейский клуб сыграет с «Ростовом».

Ранее Семак ответил на вопрос о своем будущем в «Зените».