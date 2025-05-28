На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юрист оценила шансы ОКР оспорить недопуск хоккеистов до Олимпиады

Юрист Анцелиович: для ОКР апелляция на решение МОК — шанс донести точку зрения
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Сложно оценить перспективы Олимпийского комитета России (ОКР) выиграть апелляцию на решение Международного олимпийского комитета (МОК) отказать российским хоккеистам в допуске до участия в Олимпийских играх — 2026, однако для ОКР это шанс донести свою точку зрения. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила глава спортивной практики юридического агентства «Клевер Консалт» Анна Анцелиович.

«Думаю, апелляция будет подана в CAS. Хотя она может быть обжалована и в обычном швейцарском суде — поскольку МОК зарегистрирован в Швейцарии. Но обычно такие дела все же подают в CAS.

Перспективы, честно говоря, оценить сложно. Я как юрист всегда говорю своим клиентам, что если они недоваольны решением, его надо обжаловать. Иначе оно вступит в силу, и уже ничего изменить нельзя будет. Апелляция — это шанс донести свою точку зрения, тем более, в CAS можно выбрать одного из арбитров. Какие-то варианты есть. Но пока практика таких решений в отношении российских организаций, к сожалению, результатов не давала», — констатировала Анцелиович.

24 мая стало известно, что МОК запросил у Международной федерации хоккея (IIHF) состав групп Олимпиады без участия сборной России. 25 числа глава IIHF Люк Тардиф сообщил, что МОК уже направил соответствующее уведомление ОКР. Однако Федерация хоккея России (ФХР) сообщила, что пока никакого уведомления получено не было.

Ранее ОКР заявил о намерении оспорить решение МОК.

Все новости на тему:
Хоккей. Сборная России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами