В России попробуют оспорить решение о недопуске на хоккейный турнир ОИ-2026

ОКР работает над оспариванием решения МОК о недопуске на хоккейный турнир ОИ-26

Олимпийский комитет России (ОКР) на своем официальном сайте опубликовал заявление, где анонсировал желание оспорить решение Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске российской команды к участию в мужском хоккейном турнире Игр 2026 года в Италии.

В ОКР считают, что МОК не могут запретить российской сборной принимать участие в турнире.

«Отстранение сборной России по хоккею началось еще в 2022 году и юридически никак не связано с решением МОК об отстранении ОКР в 2023 году. Юристы сейчас прорабатывают варианты оспаривания в международных судебных инстанциях действий, а точнее бездействий МОК. Потому что препятствия, на которые ссылается МОК, устранены», — говорится в тексте.

4 февраля 2025 года Международная федерация хоккея вновь продлила отстранение сборной России, которое длится с весны 2022 года. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.

24 мая стало известно, что МОК запросил у Международной федерации хоккея состав групп Олимпиады без участия сборной России. 25 числа глава IIHF Люк Тардиф сообщил, что МОК уже направил соответствующее уведомление Олимпийскому комитету России (ОКР). Однако Федерация хоккея России (ФХР) сообщила, что пока никакого уведомления получено не было.

Ранее в Санкт-Петербурге вывесили объявление о поиске главного тренера для СКА.