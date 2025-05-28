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Призер Олимпиады предсказала выход российской теннисистки в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Экс-теннисистка Петрова: Шнайдер и Самсонова обеспечат России четвертый круг
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Tingshu Wang/Reuters

Бывшая третья ракетка мира как в одиночном, так и в парном разрядах Надежда Петрова в комментарии для «Газеты.Ru» назвала сложных соперниц российских теннисисток в ближайших раундах Открытого чемпионата Франции по теннису.

«У девушек вполне возможно две наши российские теннисистки встретятся в третьем круге друг с другом. Так что четвертый круг с участием российской теннисистки может быть нам обеспечен. А там победителя, которым может стать Шнайдер или Самсонова, будет ждать восьмая сеяная китаянка Чжэн, которая выбила Настю Павлюченкову. Потапова прошла сложный первый круг. Надеюсь, дальше она пойдет по более уверенной траектории. А в третьем круге у нее прошлогодняя финалистка Паолини», — подчеркнула Петрова.

Диана Шнайдер во втором круге «Ролан Гаррос» встретится с украинкой Даяной Ястремской, а Людмила Самсонова сразится со 150-й ракеткой мира из Испании Лейрой Ромеро Гормас. Анастасии Потаповой для встречи с Жасмин Паолини в третьем круге во втором необходимо обыграть украинку Юлию Стародубцеву из нижней части первой сотни рейтинга. Впрочем, Паолини самой еще надо пройти крепкую австралийку Айлу Томлянович.

Ранее бывшая первая ракетка мира подстригла ногти во время матча «Ролан Гаррос».

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