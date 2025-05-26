Бывшая первая ракетка мира подстригла ногти во время матча «Ролан Гаррос»

Бывшая первая ракетка мира, чемпионка четырех турниров Большого шлема Наоми Осака, которая представляет Японию, была вынуждена подстричь ногти во время матча первого круга «Ролан Гаррос» против представительницы Испании Паулы Бадосы.

Осака вышла на корт в наряде, выполненном в стиле розовой японской сакуры. Ее маникюр соответствовал стилю, однако, по всей видимости, длина ногтей мешала японке играть – один из них сломался. Во время одного из перерывов сотрудница стадиона с помощью кусачек помогла теннисистке убрать всю длину ногтей, а также заклеила пластырем палец, на котором изначально был сломан ноготь.

Матч завершился поражением Осаки в трех сетах с результатом 7:6 (7:1), 1:6, 4:6.

Осака занимает сейчас 49-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Помимо побед на турнирах Большого шлема, она выиграла семь турниров WTA в одиночном разряде. Спортсменка делала перерыв в карьере: она не выходила на корт с сентября 2022 года по начало 2024 года. За это время она успела родить ребенка.

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