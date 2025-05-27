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Булыкин одним словом описал сезон «Динамо» в РПЛ

Экс-форвард Булыкин заявил, что «Динамо» выступило плохо в сезоне-2024/25
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Роман Владимиров/РИА Новости

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин в интервью «Советскому спорту» заявил, что бело-голубые провалили сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ).

По его словам, столичный клуб должен был забраться выше пятого места, на котором динамовцы завершили чемпионат-24/25.

«Оценю прошедший сезон «Динамо» неудовлетворительно. Пятое место для такой команды — это плохо. В прошлом году боролись за чемпионство. В этом сезоне должны были забрать медали плюс более затяжная борьба за Кубок», — заявил Булыкин.

14 мая СМИ сообщили о том, что Валерий Карпин близок к назначению на пост главного тренера московского «Динамо», однако сам специалист эту информацию не подтвердил.

19 марта сборная России под руководством Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом. Летом российская команда сыграет два матча — 6 июня против сборной Нигерии, а через четыре дня после этой встречи — с Белоруссией.

Ранее промоутер оценил значение чемпионства «Краснодара» для российского футбола.

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