На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Промоутер оценил значение чемпионства «Краснодара» для российского футбола

Промоутер Хрюнов: «Краснодар» показал, что в «Зените» играют люди
close
Sergey Pivovarov/Reuters

Промоутер Владимир Хрюнов высказался об итогах чемпионата Российской премьер-лиги, отметив важность победы «Краснодара» в турнире.

«Самое яркое событие РПЛ — «Краснодар» разрушил гегемонию «Зенита» в чемпионате. Там играют живые люди, такие же ребята, которые где-то ошибаются, проигрывают. Нужно просто уверенно играть, в каждом матче бороться до конца и набирать максимальное количество очков. Чемпионство «Краснодара» — свежее событие для нашего футбола», — приводит слова Хрюнова Legalbet.

Промоутер также считает, что позитивное влияние на российский футбол окажет и потеря чемпионского титула «Зенитом», выигравшим шесть предыдущих чемпионатов страны. При этом для самих сине-бело-голубых эта неудача станет толчком к работе по усилению состава и, возможно, большему доверию российским игрокам.

«Краснодар», стартовавший в РПЛ с трех ничьих, закончил турнир с 67 очками, опередив «Зенит» на одно очко и на восемь оторвавшись от ставшего третьим ЦСКА.

Ранее «Химки» подали апелляцию на решение РФС о невыдаче лицензии.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами