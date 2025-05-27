Промоутер оценил значение чемпионства «Краснодара» для российского футбола

Промоутер Владимир Хрюнов высказался об итогах чемпионата Российской премьер-лиги, отметив важность победы «Краснодара» в турнире.

«Самое яркое событие РПЛ — «Краснодар» разрушил гегемонию «Зенита» в чемпионате. Там играют живые люди, такие же ребята, которые где-то ошибаются, проигрывают. Нужно просто уверенно играть, в каждом матче бороться до конца и набирать максимальное количество очков. Чемпионство «Краснодара» — свежее событие для нашего футбола», — приводит слова Хрюнова Legalbet.

Промоутер также считает, что позитивное влияние на российский футбол окажет и потеря чемпионского титула «Зенитом», выигравшим шесть предыдущих чемпионатов страны. При этом для самих сине-бело-голубых эта неудача станет толчком к работе по усилению состава и, возможно, большему доверию российским игрокам.

«Краснодар», стартовавший в РПЛ с трех ничьих, закончил турнир с 67 очками, опередив «Зенит» на одно очко и на восемь оторвавшись от ставшего третьим ЦСКА.

Ранее «Химки» подали апелляцию на решение РФС о невыдаче лицензии.