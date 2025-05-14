Карпин опроверг информацию о переговорах с клубом из Москвы

Карпин заявил, что не вел переговоров о работе в «Динамо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что он не вел переговоров о контракте с московским «Динамо». Его слова приводит Sport24.

«Круто, что еще сказать. Подтвердить эту информацию не могу. Могу только опровергнуть», — заявил Карпин.

14 мая в СМИ появилась информация о том, что специалист близок к подписанию контракта с «бело-голубыми».

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

Летом российская команда сыграет два матча — 6 июня против сборной Нигерии, а через четыре дня после этой встречи — с Белоруссией.

Российские футболисты не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось, что шансы «Краснодара» на победу в РПЛ уменьшились.