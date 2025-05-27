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В Петербурге ищут нового тренера для СКА

В Санкт-Петербурге вывесили объявление о поиске главного тренера для СКА
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Максим Богодвид/РИА Новости

В Санкт-Петербурге развесили объявления о поиске нового главного тренера для хоккейного СКА, сообщает Спортс.

Листовки были расклеены на столбах рядом с ледовым дворцом «Юбилейный». Среди требований, предъявляемых кандидату, числятся достойное поведение на пресс-конференциях и сосредоточенность на тренировочном процессе главной команды.

Действующим наставником СКА является Роман Ротенберг, который возглавил СКА в январе 2022 года. Под руководством Ротенберга СКА набрал 82 очка в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2024/25 и занял седьмое место в Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина его коллектив выбыл из розыгрыша плей-офф по итогам серии против московского «Динамо» (2-4).

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее в МОК ответили на вопрос о допуске российских хоккеистов до Олимпиады.

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