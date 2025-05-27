Кафельников объяснил провал Медведева на «Ролан Гаррос-2025»

Олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников в интервью «Чемпионату» заявил, что не удивлен вылету Даниила Медведева в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису — «Ролан Гаррос-2025».

По его словам, Медведев показал на турнире ровно тот результат, который заслужил.

«Чего удивляться поражению Медведева? Как тренируется, такие и результаты. Тут ничему удивляться не надо. Я так это вижу. Происходящее нельзя назвать стечением обстоятельств, это закономерность», — заявил Кафельников.

Экс первая ракетка мира встречался в матче первого круга с британцем Кэмероном Норри. Встреча продлилась 3 часа 53 минуты и завершилась в пяти сетах — 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7. По ходу поединка россиянин исполнил 16 эйсов, допустил три двойных ошибки и выиграл 61% мячей с первой подачи. Его оппонент исполнил одну подачу навылет, совершил две двойных ошибки и выиграл 65% мячей с первой подачи.



«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию события. Соперник Норри во втором круге турнира определится позднее.

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