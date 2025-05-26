«Как тут не следить?» Российская теннисистка о рекордах Овечкина

Российская теннисистка Диана Шнайдер призналась, что следит за матчами российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Ее слова приводит «Советский спорт».

«Человек бьет такие рекорды. Как тут не следить? Хотелось бы вживую посмотреть один из матчей Александра. Я недавно стала амбассадором одной из компаний. Они прислали мне джерси с автографом Овечкина. Надеюсь, что в этом году смогу посетить игры вживую и поболеть», — заявила она.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола. По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

25 мая Шнайдер вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025. На старте соревнований она обыграла украинскую теннисистку Анастасию Соболеву со счётом 7:6 (7:3), 6:2.

Шнайдер в паре с Миррой Андреевой завоевала серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини. Эти медали не учитывались в итоговом зачете. Теннисистки стали единственными спортсменами из России, кому удалось добиться успеха на Олимпиаде. Теннисистка — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде).

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