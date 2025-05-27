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Спорт

Неприятный соперник: Медведев играет с Норри в первом круге «Ролан Гаррос». LIVE

«Ролан Гаррос». Первый круг. Медведев (Россия) — Норри (Великобритания). ОНЛАЙН
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Francis Mascarenhas/Reuters
В матче первого круга «Ролан Гаррос» россиянин Даниил Медведев играет с британцем Кэмероном Норри. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
12:49

Норри подал с руки неудачно, но выиграл розыгрыш со второй подачи — 5:4. Дальше Медведев будет подавать на сет.

12:47

Обменялись выигранными мячами — 40:15.

12:46

Еще очко за Кэмероном — 30:0.

12:45

Норри вышел к сетке и закрыл ее — 15:0.

12:45

Уверенно забрал гейм россиянин — 5:3.

12:44

Аут у Даниила — 40:15.

12:43

Очко с подачи — 40:0.

12:43

Уверенно Даниил начал свою подачу — 30:0.

12:41

Дожал Норри свой гейм — 4:3.

12:40

Обменялись ошибками — 40:30.

12:40

А вот тут уже с ударом Медведева не справился Кэмерон — 30:15.

12:39

Четко начал гейм на своей подаче британец — 30:0.

12:38

Гейм за Медведевым — 4:2.

12:37

Еще один виннерс россиянина — 40:15.

12:37

Спокойно берет очко россиянин — 30:15.

12:36

Классный виннерс слева от Даниила — 15:15.

12:36

Ошибся Даниил в первом розыгрыше на своей подаче — 0:15.

12:34

И ошибка Норри! 3:2 — Медведев повел с брейком!

12:33

И еще один классный удар Медведева — меньше, брейк-пойнт!

12:33

Аут по длине с приема — ровно.

12:32

Аут Норри и первый брейк-пойнт Медведева — меньше.

12:32

Блестящая игра от Медведева — 40:40.

12:31

Аут по длине у британца в розыгрыше — 40:30.

12:31

И опять Даниил не попал — 40:15.

12:30

И снова россиянин ударил в аут по длине — 15:30.

12:30

Аут у Даниила — 15:15.

12:29

Медведев забрал первый розыгрыш на подаче соперника — 0:15.

12:28

Аут по длине у британца — 2:2.

12:28

И снова больше.

12:27

Аут у Медведева — ровно.

12:27

Классная подача — больше.

12:26

Очко с подачи, но в ответ Норри классно принял — ровно.

12:25

Очень непростой розыгрыш! В итоге Медведев укоротил, соперник догнал, но нарвался на обводку — 40:40.

12:24

Эйс — 30:40, но есть второй брейк-пойнт.

12:24

Еще два розыгрыша за Норри — 15:40, два брейк-пойнта!

12:23

В розыгрыше со второй подачи Медведев пробил в сетку — 15:15.

12:23

Эйс — 15:0.

12:20

Серв энд воллей — успешно. 1:2.

12:20

И еще ошибка от британца — 40:30.

12:19

Красиво укорачивал Норри, но от троса мяч не перевалился на сторону соперника — 40:15.

12:19

Прием в сетку — 40:0.

12:18

Уверенно начал свою подачу Кэмерон — 30:0.

12:17

Эйс — 1:1.

12:17

Еще очко за Даниилом — больше.

12:16

Блестяще Даниил пошел вперед с подачи — 40:40.

12:16

Атаковал британец, в итоге вышел к сетке и смог ее закрыть с лета — 30:40, брейк-пойнт!

12:15

Долгий розыгрыш, но не попал именно Норри — 30:30.

12:14

Норри хорош — 15:30.

12:14

А здесь успешный выход к сетке — 15:15.

12:13

Ошибка Даниила в первом розыгрыше на своей подаче — 0:15.

12:12

Но гейм остается все же за британцем — 0:1.

12:12

Ошибся Норри — 40:30.

12:11

Еще очко с подачи, а потом в коротком розыгрыше с бэкхенда — 40:15.

12:10

Аут с приема — 15:15.

12:10

Медведев в розыгрыше бросил укороченный, а потом обвел свечкой — 0:15.

12:09

Норри выходит на подачу.

12:05

Началась разминка. Медведев на «Мастерсе» в Риме обыграл Норри — 6:2, 6:4. Но в то же время потом британец дошел до полуфинала на турнире АТР 250 в Женеве и там взял сет у Джоковича.

12:03

Россиянин Даниил Медведев занимает 11-е место в мировом рейтинге, Норри сейчас стоит 90-м, но некогда был высоко.

12:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом круге «Ролан Гаррос» россиянин Даниил Медведев встречается с британцем Кэмероном Норри. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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