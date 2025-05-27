Неприятный соперник: Медведев играет с Норри в первом круге «Ролан Гаррос». LIVE

Норри подал с руки неудачно, но выиграл розыгрыш со второй подачи — 5:4. Дальше Медведев будет подавать на сет.
Очень непростой розыгрыш! В итоге Медведев укоротил, соперник догнал, но нарвался на обводку — 40:40.
Началась разминка. Медведев на «Мастерсе» в Риме обыграл Норри — 6:2, 6:4. Но в то же время потом британец дошел до полуфинала на турнире АТР 250 в Женеве и там взял сет у Джоковича.
Россиянин Даниил Медведев занимает 11-е место в мировом рейтинге, Норри сейчас стоит 90-м, но некогда был высоко.