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Медведев вылетел в первом круге «Ролан Гаррос»

Медведев проиграл Норри и вылетел в первом круге «Ролан Гаррос»
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Francis Mascarenhas/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление на Открытом чемпионате Франции — «Ролан Гаррос-2025».

Экс первая ракетка мира встречался в матче первого круга с британцем Кэмероном Норри. Встреча продлилась 3 часа 53 минуты и завершилась в пяти сетах — 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7. По ходу поединка россиянин исполнил 16 эйсов, допустил три двойных ошибки и выиграл 61% мячей с первой подачи. Его оппонент исполнил одну подачу навылет, совершил две двойных ошибки и выиграл 65% мячей с первой подачи.

«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию события. Соперник Норри во втором круге турнира определится позднее.

До этого Медведев и Норри играли в 1/64 финала на «Мастерсе» в Риме, и там Даниил победил в двух сетах со счетом 6:4, 6:2. После этого англичанин отправился на турнир АТР 250 в Женеву, где уступил в полуфинале сербу Новаку Джоковичу – 4:6, 7:6 (8-6), 1:6.

Ранее бывшая первая ракетка мира подстригла ногти во время матча «Ролан Гаррос».

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