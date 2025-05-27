Бывший футболист «Зенита» рассказал, провалил ли клуб сезон

Бывший футболист петербургского «Зенита» Юрий Жирков заявил, что сезон для команд нельзя назвать провальным, передает Bobsoccer.ru.

«Нет, о провале точно речи нет. «Зенит» шесть лет подряд был чемпионом России, до последнего тура боролся за золото и в нынешнем чемпионате. Достижения Семака и всего клуба достойны уважения», — сказал Жирков.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в РПЛ, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. В финале Кубка России ЦСКА сыграет с «Ростовом».

27 мая главный тренер команды Сергей Семак ответил на вопрос о своем будущем в команде, отметив, что оценивать результаты будет руководство клуба.

Ранее экс-футболист ЦСКА рассказал, кто из россиян мог бы заиграть за сборную Бразилии.