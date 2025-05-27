Мостовой дал оценку «Спартаку»

Российский экс-футболист Александр Мостовой на YouTube-канале «Спартак.Шоу» поставил московскому «Спартаку» тройку за прошедший сезон.

«Давайте так, из Кубка вылетели. Но, опять же, вылетели как? Полное преимущество над командой «Ростов» и, к сожалению, как это бывает часто в футболе. Ну давай, давай тройку, троечку. Без минуса, без плюса», — сказал Мостовой.

В матче 30-го тура «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

«Краснодар» завершил чемпионат на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Бронзу завоевал московский ЦСКА — 59 очков. На пятом месте чемпионат закончило московское «Динамо», набрав 56 баллов.

Ранее стало известно, когда «Динамо» хочет назначить Валерия Карпина главным тренером.