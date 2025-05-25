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Стало известно, когда «Динамо» хочет назначить Карпина главным тренером

«Динамо» хочет назначить Карпина на пост главного тренера в июле
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Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

Московское «Динамо» надеется назначить наставника российской национальной команды Валерия Карпина главным тренером клуба в июле. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Переговоры между сторонами проведены, обсуждаются детали, а главным препятствием остается позиция РФС по совмещению. Карпин уже был в офисе «Динамо», но пока окончательной ясности нет», — указал источник.

14 мая СМИ сообщили о том, что Карпин близок к назначению на пост главного тренера московского «Динамо», однако сам специалист эту информацию не подтвердил.

Карпин — главный тренер сборной России по футболу. Некоторое время он совмещал тренерство в национальной команде и «Ростове», однако из ростовского клуба он был уволен по ходу текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

19 марта сборная России под руководством Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом. Летом российская команда сыграет два матча — 6 июня против сборной Нигерии, а через четыре дня после этой встречи — с Белоруссией.

Ранее также появилась информация, что Карпин может возглавить «Зенит».

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