Экс-футболист о «Зените»: другим командам надо покупать таких же хороших легионеров

Экс-футболист Жирков о «Зените»: у всех есть право купить бразильцев

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков заявил, что у всех есть право купить бразильцев, передает Bobsoccer.

«Думаю, другим командам надо покупать таких же хороших легионеров, как Барриос. Говорю о тех ребятах, с которыми я играл в «Зените». У всех есть право купить бразильцев. У «Спартака» и ЦСКА другой путь, у «Зенита» — свой», — сказал Жирков.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в РПЛ, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. В финале Кубка России ЦСКА сыграет с «Ростовом».

27 мая главный тренер команды Сергей Семак ответил на вопрос о своем будущем в команде, отметив, что оценивать результаты будет руководство клуба.

Ранее иностранный футболист назвал самый популярный футбольный клуб России.