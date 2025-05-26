Иностранный футболист назвал самый популярный футбольный клуб России

Бывший футболист «Зенита» Деян Ловрен заявил, что петербургский клуб является самым популярным в России, передает «Матч ТВ».

«Зенит» самый большой и популярный клуб России. Некоторые люди говорят, что это «Спартак»? Конечно, это не так. Просто эти люди не любят «Зенит». Определенно. При этом те же люди понимают, что «Зенит» – это качество», — сказал Ловрен.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В заключительном туре чемпионата России, который состоялся 24 мая, петербургский клуб на домашней арене со счетом 3:0 обыграл грозненский «Ахмат».

В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА. Первая игра завершилась победой «Зенита» со счетом 2:0, в ответном матче петербуржцы в основное время уступили 0:2, а следом проиграли в серии пенальти.

Ранее состав «Зенита» назвали сильнейшим в РПЛ.