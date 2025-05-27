Стал известен клуб, которому выдадут лицензию для участия в РПЛ

Журналист Каропов: «Химкам» выдадут лицензию для участия в РПЛ

Подмосковным «Химкам» выдадут лицензию для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Изначально Российский футбольный союз (РФС) отказал «Химкам» в лицензии. «Химки» на этой неделе начали погашать долги в размере 1,2 млрд рублей.

Тренером «Химок» станет Игорь Осинькин, который 27 мая покинул самарские «Крылья Советов».

24 мая стало известно, что «Химки», новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в РПЛ.

«Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место. «Черноморец» в Первой лиге занял третье место, а «СКА-Хабаровск» — шестое.

Чемпионом России стал «Краснодар». В заключительном матче турнира «Краснодар» обыграл на своем поле московское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:0. Джон Кордоба забил мяч в начале второго тайма. Никита Кривцов отличился за десять минут до конца матча. На последней минуте матча Эдуард Сперцян реализовал пенальти.

Ранее в «Химках» объяснили, почему проиграли «Спартаку» со счетом 0:5.