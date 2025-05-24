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Клуб РПЛ не получили лицензию для участия в турнире на следующий сезон

«Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Подмосковные «Химки», новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон, передает «Чемпионат».

Это решение приняла Комиссия Российского футбольного союза по лицензированию футбольных клубов.

«Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12 место. «Черноморец» в Первой лиге занял третье место, а «СКА-Хабаровск» — шестое.

Чемпионом России стал «Краснодар». В заключительном матче турнира «Краснодар» обыграл на своем поле московское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:0. Джон Кордоба забил мяч в начале второго тайма. Никита Кривцов отличился за десять минут до конца матча. На последней минуте матча Эдуард Сперцян реализовал пенальти.

«Краснодар» завершил чемпионат, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», отставший от команды с юга России на одно очко.

Ранее в московском «Спартаке» подвели итоги сезона в РПЛ.

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