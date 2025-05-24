В «Химках» объяснили, почему проиграли «Спартаку» со счетом 0:5

Главный тренер подмосковных «Химок» Магомед Адиев после разгромного поражения от «Спартака» заявил, что его команда временами показывала неплохой футбол. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».



«Отрезками мы действовали довольно неплохо что в первом тайме, что во втором, но в своих отрезках, где «Спартак» был лучше, он реализовал свои моменты. У нас была возможность забить при счете 0:2 минут за 20 до конца, я сказал помощникам, что либо мы сейчас забьем этот гол, либо пропустим. К сожалению, пропустили», — заявил Адиев.

В матче 30-го тура «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Сезон-2024/25 «Спартак» завершил на четвертом месте в турнирной таблице, химчане стали 12-ми и избежали участия в переходных матчах.

Ранее в «Спартаке» подвели итоги сезона в РПЛ.