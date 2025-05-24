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В «Химках» объяснили, почему проиграли «Спартаку» со счетом 0:5

Тренер «Химок» Адиев объяснил, почему клуб проиграл «Спартаку» 0:5
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер подмосковных «Химок» Магомед Адиев после разгромного поражения от «Спартака» заявил, что его команда временами показывала неплохой футбол. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Отрезками мы действовали довольно неплохо что в первом тайме, что во втором, но в своих отрезках, где «Спартак» был лучше, он реализовал свои моменты. У нас была возможность забить при счете 0:2 минут за 20 до конца, я сказал помощникам, что либо мы сейчас забьем этот гол, либо пропустим. К сожалению, пропустили», — заявил Адиев.

В матче 30-го тура «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Сезон-2024/25 «Спартак» завершил на четвертом месте в турнирной таблице, химчане стали 12-ми и избежали участия в переходных матчах.

Ранее в «Спартаке» подвели итоги сезона в РПЛ.

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