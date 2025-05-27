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«Каролина» обыграла «Флориду» в матче Кубка Стэнли

«Каролина» впервые за 19 лет одержала победу в матче Кубка Стэнли
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Karl B DeBlaker/AP

«Каролина Харрикейнз» впервые за 19 лет одержала победу в матче Кубка Стэнли, обыграв «Флориду Пантерз» в четвертом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ.

Игра состоялась на стадионе «Амерант Банк Арена» в городе Санрайз, в результате встречи гости победили со счетом 3:0.

Шайбы в ворота «Флориды» забросили Логан Станковен (31-я минута), Себастьян Ахо (58-я минута) и Джордан Стаал (59-я минута).

Среди игроков «Флориды» отличился российский голкипер Сергей Бобровский, который отразил 25 шайб из 26 и был признан третьей звездой матча.

Команда «Каролина Харрикейнз» в последний раз одерживала победу 19 лет назад в финале Западной конференции НХЛ. Тогда команда смогла завоевать Кубок Стэнли.

До этого российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский установил рекорд франшизы по количеству матчей, сыгранных «на ноль», за один плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Бобровский выступает за «Пантерз» с 2019 года. До этого в НХЛ он играл за «Филадельфию Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее стало известно, разрешат ли привезти Кубок Стэнли в Россию.

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