Российский голкипер установил рекорд «Флориды» в НХЛ

Бобровский установил рекорд «Флориды» по числу сухих матчей за один плей-офф

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский установил рекорд франшизы по количеству матчей, сыгранных «на ноль», за один плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 23 мая «Флорида» со счетом 5:0 обыграла »Каролину Харрикейнз» во втором матче полуфинала Кубка Стэнли. Бобровский оформил шатаут. Он сумел отразить все 17 бросков в створ (100%). Для россиянина этот сухой матч стал третьим в текущем розыгрыше, что стало рекордом «Флориды» по этому показателю.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Флориды». Следующий матч противостояния состоится на стадионе «Пантерз» в пригороде Майами Санрайзе в ночь на 25 мая, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 3:00 по московскому времени.

«Флорида» — действующий обладатель Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «пантеры» одолели «Эдмонтон Ойлерз», противостояние длилось максимальное количество матчей — семь.

Бобровский выступает за «Пантерз» с 2019 года. До этого в НХЛ он играл за «Филадельфию Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее стало известно, разрешат ли привезти Кубок Стэнли в Россию.