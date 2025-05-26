Продление контракта с тренером «Спартака» назвали нелогичным

Российский тренер Игорь Ледяхов назвал нелогичным продление контракта с наставником московского «Спартака» Деяном Станковичем, передает «Чемпионат».

«Продлевать контракт со Станковичем было нелогично. Говорят, что еще год у него был контракт. Вот если бы он показал какой-то результат, тогда можно было бы продлевать», — сказал Ледяхов.

Новый контракт Станковича со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года.

В матче 30-го тура «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

«Краснодар» завершил чемпионат на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов.

Ранее Юрий Семин оценил решение «Спартака» продлить контракт с главным тренером команды.