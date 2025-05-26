Стало известно будущее Карпина в «Динамо»

Российский футбольный союз (РФС) дал добро на совмещение Валерием Карпиным постов главного тренера в сборной России и московском «Динамо». Об этом сообщил футбольный менеджер и агент Тимур Гурцкая в шоу «Это футбол, брат!».

«Практически осталось поставить подпись. Когда это может произойти? 10 июня. После матча с Белоруссией», — заявил он.

14 мая СМИ сообщили о том, что Карпин близок к назначению на пост главного тренера московского «Динамо», однако сам специалист эту информацию не подтвердил.

Карпин — главный тренер сборной России по футболу. Некоторое время он совмещал тренерство в национальной команде и «Ростове», однако из ростовского клуба он был уволен по ходу текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

19 марта сборная России под руководством Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом. Летом российская команда сыграет два матча — 6 июня против сборной Нигерии, а через четыре дня после этой встречи — с Белоруссией.

Ранее Карпин объяснил невызов в сборную России игрока из США.