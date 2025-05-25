Карпин объяснил невызов в сборную России игрока из США

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил графиком непопадание в окончательный состав национальной команды на июньские матчи полузащитника американской «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука. Его слова приводит официальный сайт Российского футбольного союза.

«Ему предстоит игра в чемпионате 1 июня. Таким образом, он мог бы прибыть в расположение сборной только 3-го числа. Плюс нужно учитывать время на восстановление после смены часовых поясов. Возможностей задействовать Алексея было бы немного», — заявил он.

Всего в окончательный состав сборной России вошел 31 футболист.

25 апреля стало известно о том, что товарищеский матч между сборными России и Нигерии пройдет в «Лужниках» 6 июня. 10 июня сборная России сыграет в Минске с Белоруссией.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

Ранее Карпин призвал не винить футболистов из-за высоких зарплат.