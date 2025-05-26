Тренер «Краснодара» раскрыл детали разговора с Путиным после победы в РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев раскрыл, что сказал ему президент России Владимир Путин во время телефонного разговора, состоявшегося после победы «быков» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Для нас очень приятно, что он поздравил наш клуб с победой. Сказал теплые слова. Это особенный момент был для меня. Немного было волнительно и в то же время очень приятно. Гордость от его звонка», — заявил он.

25 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин позвонил Мусаеву, а также губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и поздравил с победой команды в РПЛ.

«Краснодар» завершил чемпионат, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него идущий четвертым столичный «Спартак».

Ранее игрок «Краснодара» сделал татуировку с кубком и датой чемпионства.