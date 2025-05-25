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Путин поздравил губернатора Краснодарского края с победой «Краснодара» в РПЛ

Путин поздравил Кондратьева и тренера «Краснодара» с победой их команды в РПЛ
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РИА Новости

Президент России Владимир Путин позвонил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву и поздравил их с победой команды в чемпионате России по футболу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Владимир Путин позвонил губернатору Краснодарского края и главному тренеру футбольной команды «Краснодар» Мураду Мусаеву и поздравил их с победой команды «Краснодар» в чемпионате России по футболу», — сказал он.

«Краснодар» завершил чемпионат, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него идущий четвертым столичный «Спартак».

Ранее стало известно, сколько заработал «Краснодар» за победу в РПЛ.

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