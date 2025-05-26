Игрок «Краснодара» сделал татуировку с кубком и датой чемпионства

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов сделал татуировку, посвященную победе в Российской премьер-лиге (РПЛ).

На руке футболиста изображен кубок, который вручается за победу в чемпионате России, а также запечатлена дата, в которую это произошло — 24 мая 2025 года.

«Краснодар» завершил чемпионат, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Кривцову 22 года, он перешел в «Краснодар» в 2021 году. 29 августа того же года Кривцов дебютировал за «Краснодар-2» в первенстве ФНЛ в матче против «Балтики», отметившись голом, а 13 сентября сыграл за основную команду в матче против «Ростова» (1:1). 30 апреля 2022 года он забил свой первый мяч за «Краснодар». поразив ворота «Ростова» (2:1).

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него идущий четвертым столичный «Спартак».

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