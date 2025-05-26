Названа ошибка «Спартака»

Президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов заявил, что зимние трансферы не принесли пользы «Спартаку», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак», на мой взгляд, сыграл в силу своих возможностей. Его ошибка была в зимних трансферах. Они нарушили командную химию, ритм и баланс. Нельзя сказать, что новички принесли «Спартаку» какую-то пользу», — сказал Лахиялов.

Сезон-2024/25 «Спартак» завершил на четвертом месте в турнирной таблице.

«Краснодар» завершил чемпионат на первом месте, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов.

Ранее в «Спартаке» одним предложением оценили завершившийся сезон.