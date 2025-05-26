Российский тренер: была мысль, что «Краснодар» не выдержит давления в чемпионской гонке

Российский футбольный тренер Сергей Кирьяков высказался о победе «Краснодара» в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявив, что клуб закономерно стал чемпионом, передает «Чемпионат».

«Была мысль, что не выдержат давления в борьбе за чемпионство, но они справились. Молодцы. Конечно, со всех сторон сыпятся поздравления Галицкому который осуществил одну из своих двух мечт», — сказал Кирьяков.

«Краснодар» завершил чемпионат, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее иностранный тренер поздравил «Краснодар» с победой в РПЛ.