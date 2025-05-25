Иностранный тренер поздравил «Краснодар» с победой в РПЛ

Сербский специалист Владимир Ивич, который возглавлял «Краснодар» с января 2023 года по март 2024 года, поздравил команду с победой в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.

«Я очень рад успеху «Краснодара». Я поздравляю их всех, а также тренерский штаб и работников клуба. Все они были очень важны для этой победы. Отдельные поздравления Сергею Галицкому», — сказал Ивич.

«Краснодар» завершил чемпионат, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее в «Динамо» поздравили весь российский футбол с чемпионством «Краснодара».