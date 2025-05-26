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Экс-вратарь сборной России рассказал, сможет ли ЦСКА побороться за победу в РПЛ

Экс-вратарь Габулов: для ЦСКА следующий сезон может быть интересным
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Антон Подгайко/РИА «Новости»

Бывший вратарь Владимир Габулов заявил, что для московского ЦСКА следующий сезон может быть интересным, передает «Чемпионат».

«В этом году ЦСКА был лучшим в весенней части чемпионата. Если ничего негативного не произойдет, при спокойной обстановке, с усилениями есть основания полагать, что следующий сезон для ЦСКА будет очень интересным», — сказал Габулов.

«Краснодар» завершил чемпионат на первом месте, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов.

1 июня ЦСКА сыграет в Суперфинале Кубка России с «Ростовом».

Ранее в «Спартаке» одним предложением оценили завершившийся сезон.

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